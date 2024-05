Desinformación en la ciudadanía provoca rechazo de Capacitadores electorales de Institutos Electorales

La labor más difícil a la que los Capacitadores Asistentes Electorales del Instituto Nacional Electoral, y del Instituto Electoral del Estado de México, no han sido las jornadas extensas de trabajo, ni los largos recorridos para acudir a los hogares de las personas seleccionadas; el verdadero desafío es la desinformación que tiene la ciudadanía, como lo platican Fernanda Vargas y Anareli García, Capacitadoras del INE y el IEEM respectivamente, quienes coinciden en lo difícil que es convencer a los ciudadanos de participar, y quienes recibieron varias negativas.

La capacitación electoral se realiza a las personas seleccionadas como funcionarias de casilla, previo a la jornada electoral (Foto: Manuel Luna).

«Sí varias veces, honestamente como fue mi primer trabajo es una oportunidad para participar en esto, y porque son elecciones muy, muy importantes; yo venía muy motivada, tenía ideas diferentes a lo que iba a hacer el trato con las personas, muchas veces me insultaron, me cerraron la puerta en la cara, además de eso, dan por hecho que tú vas a cometer actos de corrupción, dan por hecho que tú eres una persona que está sirviendo un partido, y no a una institución como el INE, entonces yo sí varias veces pensé en renunciar»

Aunado a ello, Fernanda reconoció que el INE tiene varias deficiencias en su proceso que debe mejorar.

Por su parte, Anareli, relató que no todo es malo, ya que encontró muchas personas amables que quisiera volver a encontrar en un punto de su vida, pero hay personas a las que nunca quisiera volver a encontrar en el camino.

Finalmente cuando ya se tiene experiencia en capacitación como es su caso, espera una jornada eficiente el 2 de junio.

“Que sea una jornada rápida y eficiente, que por parte de los funcionarios sea con entusiasmo y que lo hagan de la mejor manera, que no solo por querer terminar rápido se hagan las cosas como sea, sino que se haga de manera conjunta, trabajar como ciudadanía, por nuestra comunidad es lo que yo espero”, finalizó.

