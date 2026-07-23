Desmienten brote de ciclosporiasis en Edomex tras alerta de EE. UU.

Celina Castañeda de la Lanza, secretaria de Salud del Estado de México, señaló que hasta el momento no se ha identificado ningún brote de ciclosporiasis en la entidad, tras la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos sobre contaminación de alimentos que pudiera afectar a otras regiones.

La funcionaria explicó que se mantiene un monitoreo permanente a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) en lo referente a la preparación de alimentos e higiene, además de las capacitaciones que se han estado impartiendo al sector.

«El tratamiento indicado para esta enfermedad incluye prevenir la deshidratación y administrar antibióticos como el trimetoprima-sulfametoxazol. Sin embargo, no hemos tenido reportes ni resultados en exámenes coproparasitoscópicos que nos indiquen que el patógeno esté presente en el estado», afirmó.

Indicó que, como medida preventiva, se realizó una revisión exhaustiva en espacios donde se preparan alimentos, abarcando tanto establecimientos fijos y formales como puestos ambulantes.

Finalmente, con relación a la temporada de dengue —principalmente en la zona sur del estado—, la secretaria informó que no se han detectado nuevos brotes; se mantienen únicamente los cuatro casos que ya estaban bajo monitoreo, uno de los cuales correspondió a una persona que solo iba de paso por la entidad.

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