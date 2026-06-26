Despide junio con estas actividades 

Este sábado y domingo se llevará a cabo la edición de este mes del Festival Cultural TransformArte en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. La temática en esta ocasión será el Día del Padre y la fiesta futbolera. Entre las actividades habrá talleres; presentaciones musicales y de teatro, así como funciones de cine. Las actividades iniciarán a las 11 de la mañana y el acceso será libre.

‘El Mechacorta’ es uno de los montajes de la Tercera Temporada de la CUTUAEMex (Foto: Especial).

Este es el último fin de semana de la Tercera Temporada de la Compañía Universitaria de Teatro. Hoy a las cinco de la tarde habrá función de ‘El médico a palos’ y a las 19:00 horas presentará ‘El Mechacorta’, ambas en el Teatro Universitario Los Jaguares. El acceso general tiene costo de 120 pesos.

La Orquesta Filarmónica de Toluca vuelve al Teatro Morelos este domingo 28 de junio a la una de la tarde con un concierto en el que interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven. El acceso será libre.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México tendrá este fin de semana una serie de conciertos especiales presentando un programa de rock sinfónico en el que estará acompañada del grupo Metamorféame. Este viernes a las 19:00 horas el espectáculo llegará al municipio de Tonatico; mañana en el mismo horario se presentará en Naucalpan y el domingo a las 18:00 horas será en el municipio de Valle de Chalco. Las presentaciones serán gratuitas.

Centro Tolzú alberga la exposición ‘Graciela Iturbide. Cuando habla la luz’ en la que la reconocida fotógrafa mexicana presenta 115 imágenes a blanco y negro que fueron tomadas en comunidades originarias de México y de otros países. Además, desde este viernes ese recinto expone ‘Más allá de lo visible. Victoria Toluca’ . el recorrido de complementa con la exposición ‘Era Sauria. Huellas Mesozoicas’. El acceso tiene costo de 60 pesos e incluye las tres exposiciones.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Toy Story 5’; ‘Supergirl’; ‘El día de la revelación’; ‘Obsesión’; ‘Backrooms Sin salida’; entre otros.

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