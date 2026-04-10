Despídete de las vacaciones con estas actividades en Toluca

Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica del Estado de México tendrá dos conciertos en la ciudad de Toluca. Este viernes, como cada semana, la OSEM dará un concierto en la Sala Felipe Villanueva a las ocho de la noche. Y mañana, a las 13:00 horas se volverá a presentar en ese mismo espacio con un programa musical que incluye la Sinfonía No. 7 de Dvorák y el Concierto para piano No. 1 de Beethoven. La entrada para el concierto de hoy tiene costo general de 85 pesos, mientras que el día de mañana el acceso es gratuito.

Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica del Estado de México tendrá dos conciertos en la ciudad de Toluca (Foto: Especial).

El Centro Cultural Mexiquense es sede del Festival Infantil Vamos a Jugar con talleres; funciones de teatro; presentaciones de danza y música; espectáculos multidisciplinarios y proyección de películas. Las actividades se realizarán de manera gratuita durante todo el fin de semana desde las 11 de la mañana hasta las tres de la tarde.

Estos son los últimos días que Centro Tolzú exhibirá el Altar de Dolores instalado en la fachada principal del edificio. A través de este altar, los visitantes podrán admirar los diferentes elementos que lo conforman. Además, ese recinto alberga la exposición ‘Era Sauria. Huellas Mesozoicas’, conformada por una docena de animatrónicos de distintas especies de dinosaurios. El acceso a la exposición tiene costo general de 60 pesos. El horario de visita es de 10 de la mañana a seis de la tarde.

La Orquesta Filarmónica de Toluca vuelve al Teatro Morelos con un concierto en el que interpretará la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorák este domingo 12 de abril en el Teatro Morelos de Toluca. El concierto será con acceso libre.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Super Mario Galaxy: la película’; “El drama’; ‘Proyecto fin del mundo’; ‘Instinto implacable’; ‘Hoppers: Operación Castor’; entre otros.

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