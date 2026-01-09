Despídete de las vacaciones con estas recomendaciones

El ayuntamiento de Toluca anunció la realización del Desfile del Día de Reyes que dará inicio a las tres de la tarde. El recorrido comenzará en la Avenida Morelos esquina Aurelia Venegas hasta llegar a Bravo y avanzará por Independencia. El evento es gratuito.

Estos son los últimos días de la exposición ‘Dragones. Mundo mítico’, conformada por 12 figuras animatrónicas y la cual permanece en Centro Tolzú (Foto: Judith Chacón).

Estos son los últimos días de la exposición ‘Dragones. Mundo mítico’, conformada por 12 figuras animatrónicas y la cual permanece en Centro Tolzú. El horario de visita es de 10 de la mañana a seis de la tarde con entrada general de 60 pesos.

La Cineteca Mexiquense tendrá diversas funciones gratuitas a lo largo del fin de semana. Mañana sábado a las 14:10 horas proyectará ‘Carol’ y a las 16:30 horas tendrá función de ‘Parásitos’. En tanto, el domingo a las 12:30 horas proyectará ‘El Grinch’ y a las 14:30 horas dará inicio ‘Cuando Harry conoció a Sally’.

El Planetario de Toluca continúa con horarios especiales con motivo del periodo vacacional. Sus funciones son a las 11:00; 13:00; 15:00 y 17:00 horas. Los títulos que proyecta son ‘Arqueoastronomía mexica’; ‘Al filo de la oscuridad’; ‘La gran aventura climática’ y ‘Cuentos de un viajero en el tiempo’. El acceso general tiene costo de 52 pesos.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Avatar. Fuego y Cenizas’; ‘Zootopia 2’; ‘Primate’; ‘Anaconda’; ‘Monarcas: El gran viaje a los bosques naranjas’; ‘Familia en renta’; ‘El beso de la Mujer Araña’; ‘Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable’, entre otros.

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