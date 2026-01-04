Desplegarán más de mil 800 elementos de seguridad para festividades de Reyes en Edoméx

La Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará un dispositivo operativo especial los días 5 y 6 de enero de 2026 con motivo de las celebraciones del Día de Reyes. El operativo, denominado «Día de Reyes 2026», tiene como objetivo garantizar la seguridad y el orden en zonas comerciales y de alta afluencia.

Para este despliegue se asignarán 1,853 elementos de seguridad, quienes serán apoyados por 530 unidades vehiculares, 25 binomios caninos y 25 unidades equinas. Se utilizará el sistema de videovigilancia de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec, los cuales operan un total de 20,000 cámaras para el monitoreo en tiempo real.

El plan de vigilancia abarcará 505 centros comerciales, 700 tianguis, bazares, mercados y plazas públicas, así como 6,135 cajeros automáticos en todo el territorio estatal. Las acciones incluirán patrullajes motorizados, recorridos a pie y coordinación con las policías municipales.

De manera complementaria, la Dirección de Policía de Tránsito brindará apoyo para la movilidad vehicular y peatonal, el control de estacionamientos, la prevención de congestionamientos viales y la atención de siniestros.

También establecerá cordones de seguridad en las principales vialidades y tramos carreteros con alta afluencia. (Foto: SSEM)

La Secretaría de Seguridad señaló que las acciones se realizarán en estricto apego a los protocolos de actuación y con respeto a los derechos humanos, con el fin de salvaguardar el libre tránsito y la integridad física de la población durante el periodo de alta concentración de personas y actividad económica.

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