Destaca Moreno Bastida participación de contribuyentes

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó durante su conferencia de prensa «La Toluqueña» que, desde el pasado 2 de enero hasta la fecha, el Ayuntamiento ha recaudado 63 millones de pesos por concepto de impuesto predial.

presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida (Foto: Sonia Vilchis).

El alcalde destacó que la recaudación durante el ejercicio fiscal 2025 presentó un incremento del 20 por ciento en comparación con periodos anteriores.

Respecto a la logística de cobro, Moreno Bastida señaló que se han implementado medidas de atención prioritaria para adultos mayores con el fin de reducir los tiempos de espera, tras reportes de demoras de hasta dos horas en las cajas.

Asimismo, recordó a la ciudadanía la vigencia de descuentos por pago anual, consistentes en un 8 por ciento en enero, 6 por ciento en febrero y 4 por ciento en marzo, con beneficios adicionales para contribuyentes cumplidos.

En materia de infraestructura hidráulica, el edil anunció que a partir del jueves 8 de enero iniciarán los trabajos de rehabilitación en el tanque El Calvario.

Esta obra, programada para concluir en un lapso de siete días, generará intermitencias en el suministro de agua y baja presión en las delegaciones Centro Histórico, Morelos, Colón, Universidad y Ciudad Universitaria.

Para mitigar las afectaciones, el Ayuntamiento dispondrá de 17 pipas que realizarán entre tres y cuatro viajes diarios en las zonas afectadas, mientras que los pozos locales continuarán operando para mantener un flujo mínimo de líquido.

Adicionalmente, se informó que la rehabilitación de otros pozos en el municipio se encuentra en fase final, a la espera de la interconexión eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por otro lado, se presentó un balance de la obra pública realizada durante 2025, año en el que se ejercieron 715 millones 853 mil 136 pesos en un total de 181 proyectos.

Entre las obras destacadas se encuentran la rehabilitación de vialidades como Ignacio López Rayón, Morelos, el camino a San Juan Tilapa, Prolongación 18 de Marzo y la Avenida Industria Automotriz. Moreno Bastida añadió que se mantienen trabajos en curso en la calle Leonardo da Vinci y se proyecta la intervención de la Avenida Independencia bajo el esquema de «senderos seguros».

Finalmente, en el rubro de mantenimiento vial, se reportó el corte de las jornadas de bacheo, las cuales han alcanzado la reparación de 14 mil 202 baches en una primera etapa y 18 mil 509 en la segunda, con el objetivo de llegar a una meta total de 24 mil reparaciones.

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