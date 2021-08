Destacan el trabajo coordinado de todo el sector salud ante pandemia

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Salud, informó que gracias al trabajo, esfuerzo y sacrificio del personal médico durante esta pandemia por COVID-19, se ha logrado el alta sanitaria de 100 mil mexiquenses que vencieron esta enfermedad.

Refrendan trabajadores de Salud su compromiso con las familias mexiquenses, piden no bajar la guardia y contribuir a mitigar la pandemia, al vacunarse y continuar con medidas preventivas (Foto: especial).

A 17 meses del primer caso detectado en la entidad, la dependencia destacó la intensa tarea y el trabajo coordinado de todo el sector que conforma el sistema estatal de Salud, a fin de atender a las familias mexiquenses durante esta contingencia sanitaria.

Recordó que, para ello, se mantienen habilitadas 55 unidades hospitalarias, de las cuales, 25 pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que al día de hoy continúan atendiendo a quienes padecen o han padecido esta enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2.

Subrayó que ha sido invaluable el trabajo, entrega y compromiso del personal de Salud, quienes han sabido evolucionar y ajustar los servicios que se ofrecen a los pacientes desde el comienzo de la pandemia; el cariño y profesionalismo con el que los atienden ha marcado la diferencia para hacer frente al COVID-19.

Es la historia de Valentín Édgar Cruz Camarillo, médico internista que también forma parte de los trabajadores de la Salud que han enfermado de COVID-19 en el Hospital General “Las Américas” de Ecatepec, ejemplo de esto.

Él fue intubado y pese a ello, refrenda su más alto compromiso con el bienestar de las familias mexiquenses, así también con sus compañeros a quienes ánima a no bajar la guardia y contribuir a mitigar la pandemia.

“Nunca me arrepentí de haber estado donde estuve, no le echo la culpa a nadie absolutamente de lo que me pasó, fue una circunstancia relacionada con mi trabajo, me tocó y afortunadamente pues aquí estoy”, refirió el especialista.

El Doctor Cruz Camarillo agregó que el motor importante para salir adelante es el amor que le tiene a su profesión, a servir, a ayudar y cuidar a quien más lo necesite.

Así como este galeno, para María del Carmen Vargas Téllez, enfermera adscrita a la misma unidad hospitalaria, destaca que “todos somos uno y todos es importante su trabajo y lo vemos reflejado el momento en que los pacientes salen de alta y pueden estar con sus familias”.

Así lo expresó Roberta Díaz Rodríguez, originaria del municipio de Ecatepec, quien padeció la forma más grave de la enfermedad, al recibir atención médica en el referido hospital “Las Américas”.

“Me encontré con doctores demasiado, demasiado lindos, que pido a Dios que me los cuide y que los bendiga porque me sacaron adelante, me desintubaron y la verdad es que fue un milagro porque ya a mi hijo le decían que nada más tenía un 10 por ciento de vida”.

La paciente explicó que la vida después de padecer COVID-19 no ha sido la misma, ya que pasó por su cabeza no volver ver a sus hijos, por ello, expresó la gratitud hacia el personal de Salud que la salvó y que, como ella lo describe, le ofreció otra oportunidad de vida.

Otro caso de éxito que se suma a estos 100 mil pacientes que vencieron la enfermedad, es Johana Fonseca Franco, quien tras encontrarse en un estado grave a causa del virus SARS-Cov-2, lo que la llevó a estar hospitalizada e intubada, la vida le ha dado otra perspectiva y un sentido profundo de agradecimiento, empatía y resiliencia hacia sus seres queridos, así como con los cuidadores de Salud, quienes le brindaron atención médica hasta restablecerse.

El caso de Johana es especial, al ser una persona con discapacidad auditiva y dificultad en el habla, contó en todo momento con el apoyo de las autoridades y del personal médico que labora en el hospital “Las Américas” y con el acompañamiento de su esposo Andrés Lozano, quien fungió como su intérprete.

Agregó que esta experiencia la ha hecho más consciente del valor que tiene disfrutar de las pequeñas cosas, de la segunda oportunidad que tiene, por lo que consideró es vital seguir las medidas preventivas, guardar la sana distancia, usar cubrebocas, el lavado constante de manos y, sin duda, cuidar lo que más se ama, lo más importante para ella: su familia.

“Si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, expresó en lenguaje de señas.

La Secretaría de Salud recordó que, en un esfuerzo por brindar acompañamiento y solidaridad con las familias de pacientes hospitalizados, mantiene vigente el acercamiento constante con los familiares, por lo que a la fecha contabiliza más de 186 mil 700 videollamadas a través del personal de salud en los diversos hospitales COVID-19 del ISEM.

La dependencia estatal agradeció a médicos, enfermeras, personal de intendencia, camilleros, trabajo social, laboratoristas, rehabilitadores, nutriólogos, anestesiólogos, inhaloterapeutas y a todos los que se encuentran en la primera línea de batalla, por todas las veces en las que, entre el cansancio y la desesperación, han encontrado fuerzas para seguir adelante, así como dar voz a los pacientes recuperados que han agradecido sus cuidados y espíritu de servicio.

Finalmente, hizo un llamado a las y los mexiquenses a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias en todo momento, pues es una responsabilidad social cuidar y respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, además de la limpieza de áreas domésticas y laborales.

