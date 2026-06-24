Detiene a dos hombres por simulación de vehículo oficial en Tlalnepantla 

Como resultado de los recorridos de vigilancia que de manera permanente realiza la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla, fueron detenidos dos hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial y delitos contra la salud.

Los elementos policiales ubicaron a los sujetos cuando circulaban en una motocicleta con luces estroboscópicas exclusivas de los cuerpos de emergencia.

La detención se realizó sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en Tlalnepantla Centro, donde personal policial detectó una motocicleta que circulaba con luces estroboscópicas en colores azul y rojo, características de uso exclusivo de corporaciones de seguridad y emergencia.

Los asegurados fueron identificados como Joahan «N” y Biangio «N», ambos de 22 años de edad.

Durante la inspección preventiva, a uno de los sujetos se le localizó una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, motivo por el cual ambos fueron asegurados y trasladados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Las acciones en materia de seguridad se han intensificado en todo el municipio con el objetivo de prevenir conductas delictivas, fortalecer la presencia policial y salvaguardar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las y los ciudadanos.

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