Detiene a mujer por presunta violencia familiar contra su pareja en Nezahualcóyotl

Como resultado de la pronta respuesta de elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, fue detenida una mujer por su probable participación en el delito de violencia familiar, luego de que presuntamente agrediera a su pareja durante una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia San Agustín.

La rápida intervención permitió la detención de la probable responsable y el traslado oportuno de la víctima para recibir atención médica especializada.

Los hechos se registraron mientras policías municipales adscritos al Sector 14 «Izcalli» realizaban recorridos preventivos de vigilancia como parte de las estrategias permanentes para reforzar la seguridad en las distintas colonias del municipio. Durante el recorrido, los oficiales recibieron un reporte emitido por el Centro de Mando en el que se alertaba sobre una persona lesionada por quemaduras al interior de una vivienda, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio para atender la emergencia.

Al arribar al domicilio, los uniformados localizaron a un hombre con visibles lesiones por quemaduras y solicitaron el apoyo de los servicios médicos. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la víctima y, debido a la gravedad de las lesiones, determinaron su traslado inmediato a un hospital de especialidades, donde fue diagnosticado con quemaduras en aproximadamente el 70 por ciento de la superficie corporal, por lo que permanece bajo atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras indagatorias y los testimonios recabados en el lugar, la agresión habría ocurrido durante una discusión entre la pareja, momento en el que la probable responsable presuntamente roció gasolina sobre el hombre y posteriormente le prendió fuego, ocasionándole lesiones de gravedad.

Una vez controlada la situación y garantizada la atención de la víctima, los elementos municipales realizaron la detención de Yesenia «N.», de 34 años de edad, a quien le fueron informados sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana señaló que la actuación inmediata de los policías municipales permitió preservar el lugar de los hechos, brindar los primeros auxilios a la víctima y asegurar a la probable responsable, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de las personas involucradas.

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