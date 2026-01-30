Detienen a 11 personas vinculadas con homicidios en Edomex

Mediante labores de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad (SS), ambas del Estado de México, detuvieron a 10 hombres y una mujer, vinculados con al menos 16 homicidios en el Estado de México.

En las acciones participaron elementos de Defensa, Semar, FGR, GN, SSPC, junto con SS y FGJ, ambas del Estado de México.

Resultado de la coordinación con instituciones de seguridad mexiquenses para atender delitos que afectan a la sociedad, se desarrollaron líneas de investigación para identificar a los responsables de varios homicidios en el municipio de Tultitlán.

Con la información recabada se ubicaron los municipios de Tultitlán y Coacalco como las zonas de movilidad de diversos grupos generadores de violencia, fue así que de manera coordinada se implementaron operativos con los que fueron detenidos 10 hombres y una mujer, a los cuales se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su relación con al menos 16 homicidios.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron ingresados a centros penitenciarios del Estado de México, donde se determinará su situación jurídica.

Tras realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que dos de los detenidos son integrantes de una corporación de seguridad municipal.

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