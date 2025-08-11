Detienen a casi 10 mil personas a través del Mando Unificado Zona Oriente⁠  ⁠

La coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, a través del Mando Unificado Zona Oriente, impulsado por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado de México Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha dado como resultado la detención de 9 mil 729 personas, entre ellas un objetivo prioritario y generador de violencia identificado como José Luis “N”, alias el “Crack”.

Del 25 de marzo a la fecha, los tres órdenes de gobierno han implementado poco más de 74 mil operativos en 12 municipios de la región. (Foto: especial).

Del 25 de marzo a la fecha también se han implementado 74 mil 40 operativos en 12 municipios del territorio estatal. Entre estos destaca la aprehensión de dicho individuo, misma que se llevó a cabo el pasado 8 de agosto en el municipio de Chiconcuac.

En el Mando Unificado Oriente participan las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), las Fiscalías General de la República (FGR) y mexiquense (FGJEM), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y las Policías Municipales.

