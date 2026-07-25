Detienen a cinco hombres en Tlalnepantla con droga y un vehículo alterado

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla lograron la detención de cinco personas del sexo masculino en la colonia El Olivo II, por su probable participación en delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

La policía municipal mantiene operativos permanentes en la colonia El Olivo II para inhibir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los habitantes. (Foto: Especial)

Durante los recorridos de prevención y vigilancia implementados en la parte alta de la comunidad, sobre la intersección de Calle 10 y Calle N, los uniformados detectaron a un grupo de hombres que intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial. Aseguraron a cinco masculinos en la colonia El Olivo II tras su intento de escape, lo que derivó en su detención inmediata.

Al realizar una inspección preventiva a las personas, al vehículo en el que se encontraban y a una motocicleta de color negro, los oficiales detectaron que los números de serie de la motocicleta presentaban alteraciones e intentos de borrado. Tras la revisión corporal, se les aseguraron 10 bolsas que contenían hierba verde con características propias de la marihuana, así como 9 envoltorios con sustancia sólida blanca con características de la cocaína en piedra. Durante la inspección se decomisaron drogas y una motocicleta con número de serie alterado, sumando los indicios asegurados para la investigación.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia Especializada en la Recuperación de Vehículos, donde se dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. La detención se realizó por delitos contra la salud y encubrimiento por receptación, derivado de los hallazgos durante la inspección preventiva.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si los detenidos están relacionados con otros ilícitos cometidos en la zona. La policía municipal mantiene operativos permanentes en la colonia El Olivo II para inhibir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los habitantes.

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