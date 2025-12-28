Detienen a dos personas por robo de más de 7 millones de pesos en Nezahualcóyotl

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl detuvieron a un hombre y una mujer, señalados como presuntos responsables del delito de robo a casa habitación con violencia, en la colonia Benito Juárez. Durante el operativo, las autoridades recuperaron una suma de dinero superior a los siete millones de pesos y un arma de fuego.

Según la denuncia presentada por la persona afectada, una familiar, en compañía de un hombre, ingresó a su domicilio y mediante amenazas con un arma de fuego sustrajo el dinero.

Los presuntos responsables huyeron posteriormente a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic color vino. (Foto: SSEM)

Tras una búsqueda, los elementos policiales lograron interceptar y detener a los individuos sobre la avenida Riva Palacio, esquina con Séptima Avenida, en la colonia El Sol del mismo municipio. En el lugar se aseguró el dinero, distribuido en diversos paquetes, y un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial, abastecida con cartuchos útiles.

(Foto:SSEM) (Foto: SSEM)

Las personas detenidas fueron identificadas como Brittanny Janet «N.» y Jonathan Eduardo «N.». Ambas fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica en el marco de la investigación penal correspondiente.

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