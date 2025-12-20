Detienen a dos personas probables implicadas en de robo a negocio

En atención a una denuncia ciudadana en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos personas probables implicadas en el delito de robo a negocio; al parecer, los detenidos sustrajeron mercancía diversa de dos establecimientos distintos.

En la acción aseguraron el vehículo en el que se transportaban y mercancía diversa que al parecer sustrajeron de dos establecimientos.

A través de una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1 personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) tuvo conocimiento del robo a una farmacia, localizada en calle José María Morelos y Pavón, en el municipio Atlacomulco.

Luego de realizar el análisis videográfico, operadores de C5 establecieron que los probables responsables huyeron en un vehículo de la marca MG 3, color gris. La información obtenida fue ingresada a plataformas institucionales y el sistema de Arcos Carreteros emitió un hit de alerta por el cruce del automotor en avenida José López Portillo en Toluca, por lo que con cámaras de videovigilancia realizaron un cerco virtual y dieron seguimiento en tiempo real a la ruta establecida por la unidad, a la vez que avisaron a uniformados en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal que realizaban patrullajes de vigilancia en la zona implementaron un operativo de búsqueda, al circular sobre la misma vialidad esquina con avenida Independencia, en la delegación San Lorenzo Tepaltitlán, observaron en el estacionamiento de una tienda de conveniencia un automóvil que cumplía con características a las descritas en el reporte; con comandos verbales, solicitaron a los tripulantes descender de la unidad, a fin de realizar una revisión física.

Al notar la llegada de las fuerzas del orden, del establecimiento salió un trabajador, quien denunció que momentos antes la mujer y el hombre habían sustraído mercancía variada del lugar sin pagarla. Tras llevar una inspección protocolaria encontraron en la cajuela del vehículo, diferentes artículos.

Por no acreditar la legal procedencia de la mercancía y a solicitud de la parte afectada los oficiales detuvieron a Víctor “N” de 20 años y Laura “N” de 30 años.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga los detenidos junto con el vehículo asegurado y mercancía recuperada, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

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