Detienen a dos personas y rescatan a menor privada de la libertad en Teotihuacán

En acción operativa realizada en este municipio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó y rescató a una menor de edad, además detuvo a dos individuos identificados como Isela “N” y Eduardo Rafael “N”, por su probable intervención en el delito de privación de la libertad.

Isela “N” y Eduardo Rafael “N” (Foto: Especial).

Derivado de una denuncia iniciada el viernes 15 de agosto, ante el Agente del Ministerio Público por la madre de la pequeña, quien informó la privación de la libertad de su hija, la Fiscalía Edomex inició una investigación y llevó a cabo actos de investigación de gabinete y campo para localizar a la víctima.

De acuerdo con la indagatoria se desprende que el pasado 8 de agosto, la denunciante dejó a la menor de edad al cuidado de una femenina identificada como Isela “N”, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz en el municipio de Tonanitla, ya que debía ir a trabajar.

Horas después cuando regresó al domicilio se percató que su hija y la mujer adulta no se encontraban, por ello mediante llamada telefónica habría contactado a lsela “N”, quien le indicó que se hallaba con la menor en un hotel y le solicitó dinero para poder regresar a Tonanitla, sin embargo, no volvieron.

Desde ese momento no supo el paradero de su hija ni de la mujer adulta, por ello denunció estos hechos ante la Fiscalía (Foto: Especial).

Como parte de la indagatoria por este caso y en harás de salvaguardar el interés superior de la niñez, personal de esta Institución llevó a cabo acciones inmediatas y diligencias, además se allegó de datos sobre la posible localización de la víctima. Por ello la noche del viernes 15 de agosto fue realizada una movilización en la colonia centro en el municipio de Teotihuacán, donde fue detenida Isela “N” y el masculino, así como localizada y rescatada la niña.

La menor de edad fue trasladada a sede ministerial donde fue entrega a su madre. En tanto que los probables implicados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien habrá de determinar su situación jurídica por el delito de privación de la libertad.

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

