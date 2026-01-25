Detienen a dos probables narcomenudistas en Chicoloapan

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Chicoloapan, detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. La acción se produjo durante recorridos de vigilancia conjunta que realizan las corporaciones como parte de la estrategia de coordinación establecida en las Mesas de Paz.

Se aseguraron 430 envoltorios y cinco bolsas metálicas con aparente marihuana. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron en la colonia Barrio de Los Ángeles del municipio de Chicoloapan. Personal de las tres corporaciones, actuando bajo la información compartida a través de los Grupos de Coordinación Interinstitucional, detectó que dos individuos intentaron evadir un convoy de seguridad. Los elementos procedieron a darles alcance y, tras una inspección realizada conforme a los protocolos establecidos, localizaron entre sus pertenencias 430 envoltorios y cinco bolsas metálicas que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Además de la sustancia, se aseguraron cinco plantillas con una leyenda alusiva a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco. Los detenidos fueron identificados como Héctor «N», de 27 años de edad, y Manuel «N», de 26 años. Ambos fueron informados de sus derechos constitucionales en el momento de su detención y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente (Ministerio Público) para que se inicie la investigación correspondiente y se determine su situación jurídica.

El operativo es presentado como un resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que se refuerza diariamente en las mencionadas Mesas de Paz, cuyo objetivo es articular esfuerzos para la prevención y combate de los delitos en la entidad mexiquense.

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