Detienen a dos sujetos por presunta posesión de narcóticos en Ecatepec

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. La acción se realizó durante recorridos de vigilancia en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, en la colonia Sagitario 8 del municipio de Ecatepec.

La acción es resultado de la estrategia Operativa Zona Oriente. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz esquina con Emilio Portes Gil. Los policías observaron a dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta KTM, modelo 2022, color naranja con azul. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos actuaron de manera evasiva, por lo que los oficiales les marcaron el alto y procedieron a una inspección conforme al protocolo establecido.

Durante la revisión se aseguraron 28 bolsas de color verde que contenían hierba seca con características propias de la marihuana, 24 bolsas con una sustancia que presenta las características de la cocaína en piedra y 21 bolsas con una sustancia aparentemente de cocaína en polvo.

Los detenidos fueron identificados como Brian “N”, de 23 años, y Ángel “N”, de 21 años. Tras ser informados sobre los hechos que se les imputan y de sus derechos legales, ambos sujetos fueron trasladados, junto con los indicios y la motocicleta, ante el Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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