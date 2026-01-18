Detienen a dos sujetos por presunto robo de motocicleta con violencia en Jilotepec

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia. La intervención se produjo en la carretera a Canalejas, municipio de Jilotepec, luego de que una víctima reportara el hecho a policías estatales que realizaban recorridos de vigilancia como parte de las instrucciones de las Mesas de Paz.

Los sujetos intentaron huir del lugar sin lograr su objetivo. (Foto: SSEM)

De acuerdo con el reporte inicial, la víctima informó a los oficiales que momentos antes había sido agredida físicamente por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes la despojaron de su propio vehículo. Tras recabar las descripciones de los sospechosos y de las unidades involucradas, los policías implementaron de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.

Durante el operativo, los oficiales lograron ubicar a los dos presuntos responsables, quienes al percatarse de la presencia policial intentaron huir a través de un campo de cultivo de maíz. La huida fue frustrada por los elementos de la SSEM, quienes lograron capturarlos.

Conforme a los protocolos de actuación, los policías procedieron a realizar una inspección preventiva a los detenidos, localizando un arma de fuego en su posesión. Posteriormente, la víctima del robo fue trasladada al lugar y reconoció plenamente a los dos sujetos como sus presuntos agresores.

Los detenidos fueron identificados como Víctor «N», de 21 años de edad, y Luis «N», de 40 años. Tras ser informados de sus derechos legales, ambos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se iniciará la investigación formal y se definirá su situación jurídica conforme a la ley.

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