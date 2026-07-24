Detienen a “El Geisler”, objetivo prioritario y probable integrante de grupo delictivo de Jalisco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Órgano Judicial la vinculación a proceso de Geisler “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de un masculino; además es considerado un objetivo prioritario por ser un generador de violencia y probable integrante de una célula autodenominada “Los Vallarta”, relacionada con un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

“Los Vallarta”, se encuentran relacionados con un grupo criminal con orígenes en Jalisco, y son investigados por hechos delictivos como homicidio, venta y distribución de narcóticos, entre otros, teniendo como zona de operación La Paz y Ecatepec.

Las primeras indagatorias del Ministerio Público permitieron establecer que el 2 de junio de 2026, la víctima se encontraba en la avenida El Canal, colonia El Salado del municipio de La Paz, en compañía del hoy vinculado, así como de una femenina y masculino.

En algún momento, Geisler “N” le entrega una cartulina a la víctima, quien refiere que “sí la entregará, pero que ya la deje en paz” al tiempo que le entrega también dinero en efectivo, al parecer, producto de una deuda económica.

Luego de recibir el numerario, Geisler “N” señala que no “está completo”, por lo que la femenina saca un arma de fuego, misma que entrega al otro masculino, quien agrede a la víctima, sin embargo, ésta empieza a correr, momento en el que el hoy vinculado, toma la pistola y la acciona en repetidas ocasiones provocándole la muerte, para después huir del lugar.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes, a través de las que se identificó al probable responsable, por lo que, solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Al cumplimentarse el mandato judicial el sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quedó a disposición de un Juez, quien determinó la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria.

El vinculado debe ser considerado inocente hasta que un Juez determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

Cabe señalar que, de acuerdo con información de esta Fiscalía, Geisler “N” era integrante de una célula delictiva autodenominada “Los Vallarta”, misma que está relacionada con un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, y son investigados por hechos delictivos como homicidio, venta y distribución de narcóticos, entre otros, teniendo como zona de operación los municipios de La Paz y Ecatepec.

Este individuo, al parecer, se encargaba de ejecutar las operaciones fuera del penal para Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula y quien era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos, mismo que actualmente se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales.

Esta Fiscalía, cuenta además con información que relaciona a integrantes de este grupo delictivo con diversos ilícitos, como el atentado en contra de las instalaciones de los Juzgados de Nezahualcóyotl, en el cual dejaron un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”, por el que han sido detenidos varios de sus integrantes, quienes se encuentran en diversas etapas procesales.

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