Detienen a líder de grupo criminal dedicado al robo de vehículos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es considerado líder de la banda de “Los Fer”, por su probable intervención en el delito de robo de vehículo con violencia.

Este individuo era considerado un objetivo dentro de la estrategia para el combate al robo de vehículos, y su zona de operación se localizaba en Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan.

Este sujeto estaba considerado como un objetivo prioritario dentro de la estrategia para el combate integral de robo de vehículo, toda vez que el grupo delictivo al que pertenecía se encuentra relacionado con diversos robos de vehículos y tenía su zona de operación en los municipios de Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, los hechos por los que fue detenido ocurrieron el pasado 4 de enero de 2026, cuando el hoy investigado y dos sujetos más, desapoderaron a la víctima del vehículo que conducía en el municipio de Naucalpan, luego de amenazarlo con un arma de fuego.

El investigado y sus cómplices aprovecharon que la víctima bajaba algunas cosas y pertenencias de su vehículo y ya con el automotor en su poder se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Al tener conocimiento de los hechos, se llevaron a cabo las indagatorias correspondientes de campo y gabinete que permitieron ubicar y detener a Fernando “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla en donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

El imputado podría alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión; sin embargo, se le debe considerar inocente en tanto no se le dicte una sentencia de condena en su contra.

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