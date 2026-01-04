Detienen a mujer por presunto narcomenudeo en Cuautitlán Izcalli

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México adscritos al Agrupamiento de Fuerzas de Acción y Reacción (FAR) detuvieron a una mujer por su probable responsabilidad en los delitos de narcomenudeo y portación de arma prohibida. La acción se realizó durante recorridos de seguridad en el marco del Mando Unificado Oriente y las Mesas de Paz.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Río Chiquito, en la colonia El Cerrito del municipio de Cuautitlán Izcalli. Los oficiales observaron a una mujer que, al notar su presencia, aceleró su paso de forma repentina y realizó movimientos evasivos. Tras marcarle el alto sin obtener respuesta, la mujer intentó huir corriendo, pero fue alcanzada metros adelante.

Tras ser informada de sus derechos legales, la mujer fue detenida formalmente. (Foto: SSEM)

La detenida fue identificada como Mayra “N”, de 27 años. Al realizar una inspección preventiva con su consentimiento, los elementos localizaron en su mochila 19 bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con características propias de marihuana, y 15 bolsas herméticas de color negro con una sustancia granulada y cristalina. También se aseguró un cuchillo metálico con mango de plástico negro, con filo y terminación en punta, de aproximadamente 25 centímetros de longitud.

Junto con los indicios asegurados, fue trasladada a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

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