Detienen a ocho sujetos considerados generadores de violencia en la región de Malinalco

En acciones diversas, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con apoyo la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Pública estatal (SSEM) lograron la detención de Edson Jesús “N”, Gabriel “N”, Martín Darío “N”, Misael Saturnino “N”, Francisco Javier “N”, Nancy “N”, Jessica “N”, así como un menor de edad, por su probable participación en delitos de alto impacto en la región.

Los detenidos supuestamente eran integrantes de una célula delictiva de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, a quienes les fueron aseguradas armas largas, uniformes tácticos y posibles narcóticos (Foto: Especial).

Durante recorridos de seguridad, elementos de las diversas dependencias de seguridad circulaban en la avenida del Panteón de la cabecera municipal, cuando observaron a un grupo de personas con actitud sospechosa, por lo que les pidieron detenerse para realizarles una inspección en donde les fueron localizadas dos armas largas, así como cargadores de diferentes calibres, un rompeflamas y cartuchos útiles de diferentes calibres.

También les fueron aseguradas dos presuntas identificaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) a nombre de uno de los detenidos, dos uniformes pixelados tipo militar, camisolas y botas, un brazalete con la leyenda Plan DN-III-E, un uniforme completo de la Policía Federal, un chaleco balístico con una placa, teléfonos celulares de diferentes marcas, dos equipos de radio comunicación, entre otros objetos; así como bolsas de plástico que en su interior contenían hierba seca, con características similares a la marihuana.

En otra acción, el pasado 6 de octubre, en la colonia Barrio San Guillermo del municipio de Malinalco fueron detenidos Martín Darío “N” y Misael Saturnino “N” en posesión de envoltorios pequeños con sustancia granulada cristalina con las características de la droga conocida como cristal.

Finalmente, un individuo identificado como Francisco Javier “N”, fue detenido en flagrancia en la calle Camino Viejo de la colonia Jalmoloya del municipio de Malinalco, Estado de México en posesión de bolsas tipo ziploc de diversos colores en cuyo interior, al parecer, contenían sustancia sólida granulada con las características propias del cristal.

De acuerdo a las primeras investigaciones, estos sujetos formaban parte de la misma célula delictiva de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, misma que podría estar relacionada con diversos delitos de alto impacto en esta región de la entidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que les sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

