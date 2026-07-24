Detienen a policía de Lerma por presunto acoso sexual

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía municipal de Lerma, luego de pretender tomar imágenes de mujeres al interior de un sanitario público en una plaza comercial de Lerma.

La persona fue denunciada por introducirse a los sanitarios para mujeres y pretender tomar imágenes.

Un llamado al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, movilizó a los cuerpos de seguridad estatal y municipal hacia una plaza comercial donde hicieron contacto con personal de seguridad privada de la misma, ya que tenían retenido a un hombre que al parecer pretendió tomar fotografías y videos de mujeres al interior de un sanitario público.

La parte afectada que lo denunció explicó que al ingresar al sanitario observó al hombre y le dijo que se había equivocado de lugar, por lo que procedió a ingresar a uno de los privados, sin embargo, se percató que el sujeto, en un sanitario contiguo y desde la parte superior, apuntaba su teléfono celular para intentar grabarla, por lo que solicitó el apoyo de personal de la plaza para su detención.

Por el probable hecho con apariencia de acoso sexual, Baruc “N”, de 19 años, fue detenido a petición de la parte afectada y puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres, donde se determinará su situación jurídica, no sin antes haberle hecho saber los derechos que a su favor consagra la ley.

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