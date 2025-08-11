Detienen a posible extorsionador; habría amenazado a la víctima con publicar material privado

Oportuna atención a denuncia ciudadana permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieran a un hombre posible responsable de extorsión en San Felipe del Progreso.

Fidel “N” (Foto: Especial).

Durante la aplicación de acciones en campo propias del operativo Argos, policías estatales a un costado del campo fútbol de la localidad el Calvario Buenavista, fueron interceptados por una persona quien les dio cuenta que momentos antes el sujeto presente le exigió la entrega de cien mil pesos o de lo contrario haría público material privado.

Dinero en efectivo encontrado entre las posesiones del detenido (Foto: Especial).

Enseguida, los oficiales resguardaron a la parte afectada y apegados completamente al protocolo de actuación instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, detuvieron a Fidel “N” de 57 años, a quien le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo.

El detenido después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal.

Comentarios

comentarios