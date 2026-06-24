Detienen a posibles implicados en delitos contra la salud en San Mateo Atenco

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y de la Policía Municipal, detuvieron a dos hombres por su probable implicación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

La acción derivó de trabajos de investigación para la localización de objetivos prioritarios generadores de violencia.

Los hechos sucedieron en atención a líneas de investigación, respecto a que los detenidos al parecer eran presuntos generadores de violencia en el Valle de Toluca y pertenecientes a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

Con la información recabada, las fuerzas de seguridad establecieron puntos de vigilancia, acciones instruidas en las Mesas de Paz, por lo que al realizar patrullajes preventivos sobre las calles del Barrio de San Pedro, en el municipio de San Mateo Atenco, observaron una motocicleta tripulada por dos sujetos que cumplían con las características obtenidas en las indagatorias.

Conforme al protocolo de actuación, las autoridades les dieron alcance y, mediante comandos verbales, le marcaron el alto al conductor con el objetivo de realizar una revisión física y verificar los datos de identificación vehicular, tras identificarse como policías de la SSEM y llevar a cabo la inspección, hallaron entre sus pertenencias un arma de fuego abastecida con un cartucho útil, así como dos bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Ante el hallazgo, y luego de informarles que portar un arma sin el permiso correspondiente y poseer posibles sustancias prohibidas constituye un delito, los oficiales detuvieron a quienes dijeron llamarse Brayan “N”, de 19 años, y Arturo “N”, de 39 años, mismos que podrían estar relacionados con delitos de extorsión, ataque peligroso, disparos de arma de fuego y cobro de piso a establecimientos comerciales de la zona.

Después de hacerles saber los derechos que la ley les otorga, los detenidos, junto con la motocicleta, el arma de fuego y la posible droga asegurada, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar su situación jurídica.

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