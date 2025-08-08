Detienen a posibles responsables de homicidio calificado en grado de tentativa

La rápida intervención táctica por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), culminó en la detención de un hombre y una mujer probables responsables de disparo de arma de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en contra de un servidor público del Ayuntamiento de Chalco.

Se aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros, así como varios cartuchos útiles del mismo calibre y dos teléfonos celulares.

Durante el despliegue de acciones de contención y combate a la incidencia delictiva propias del Mando Unificado de la Zona Oriente, sobre la carretera Chalco – Cuautzingo policías estatales escucharon detonaciones; momentos después observaron a un sujeto a bordo de un automóvil sedan, unidad que presentaba dos impactos.

El afectado se identificó como autoridad municipal y solicitó su ayuda luego de informar que sobre el camino de terracería de San Lucas a Malinalco, circulaba una motocicleta, en la que viajaban dos personas, quienes dispararon en su contra.

De acuerdo con el protocolo de actuación instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, con las características plenamente recabadas, los uniformados se trasladaron al sitio, donde le dieron alcance a los sospechosos, los cuales derraparon y cayeron sobre el camino. Posteriormente se les practicó una revisión y al finalizar, les decomisaron dos armas de fuego.

Por lo anterior se detuvo a Juan “N” de 24 años y Sandra “N” de 26 años, quienes después de darle lectura a los derechos que la ley consagra a su favor, fueron trasladados ante la autoridad ministerial competente, donde se esclarecerá su situación legal.

