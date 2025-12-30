 Detienen a presunto feminicida 

Por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, un individuo identificado como Eduardo Omar “N” fue vinculado a proceso por un Juez con sede en Cuautitlán, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportara los elementos suficientes para este fin.

El hoy detenido habría agredido a su pareja después de una discusión.

Según se desprende de las primeras investigaciones, el pasado 18 de diciembre, el detenido y la víctima, quien era su pareja sentimental, se encontraban en la colonia Capula, en Tepotzotlán, pero en un momento dado iniciaron una discusión y posteriormente él la comenzó a agredir físicamente hasta llegar a la asfixia mecánica, privándola de esta manera de la vida.

Contando con los elementos necesarios que permitieron la identificación del posible responsable, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez una orden de aprehensión, la cual posteriormente pudo ser cumplimentada.

Con lo cual fue posible ingresarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial para definir su situación legal, quien, valorando los primeros indicios aportados por esta representación social, determinó dictar auto de vinculación a proceso, por su presunta participación en el delito de feminicidio en agravio de quien fuera su pareja sentimental.

Por esta misma razón estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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