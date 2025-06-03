Detienen a presunto integrante de la organización autodenominada “Unión 300”

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, identificado como uno de los principales integrantes de la “Organización Unión 300” y/o “Los 300”, y quien es investigado por su posible participación en el delito de despojo, contra la propiedad y extorsión, entre otros.

El detenido es señalado como uno de los principales operadores de actividades ilícitas de despojo y contra la propiedad. Formaba parte del círculo cercano de Luis “N” alias “El Conejo”, señalado como dirigente de la organización. (Foto: especial).

Con la detención de Jorge “N”, suman 12 objetivos prioritarios detenidos, así como tres notarios y nueve servidores públicos contra de quienes se ejercitó acción penal y son señalados por su relevancia dentro de las estructuras criminales relacionadas con actividades ilícitas de posesión de inmuebles.

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México realizadas dentro del marco de la Operación “Restitución”, permitieron establecer que este individuo era del círculo cercano a Luis “N” alias “El Conejo”, señalado como líder de la “Organización Unión 300” y/o “Los 300”, mismo que ya fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El ahora detenido formaría parte de esta organización con presencia en el Oriente de la entidad, de la cual, como se señaló en el comunicado de prensa 620/2025 del pasado 30 de mayo, es investigada por “homicidios, venta de narcóticos, extorsiones a transportistas y comercios, robo con violencia y delitos contra la propiedad o despojo, derivado de las indagatorias se cuenta con información que permite establecer que esta organización contó con un entramado de protección encabezado por el más alto nivel de la pasada administración del Ayuntamiento de Ecatepec”.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, Jorge “N” habría contratado a varios sujetos para realizar trabajos de albañilería en un domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio de Ecatepec, al que ingresaron sin la autoridad del legítimo poseedor del mismo, quien al darse cuenta de la ocupación irregular, solicitó la intervención de las autoridades para la detención de los supuestos trabajadores.

Los activos señalaron que fueron contratados por Jorge “N”, quien al momento de comparecer ante las autoridades refirió que el inmueble le pertenecía para lo cual exhibió un contrato privado de compraventa, el cual no fue ratificado por los testigos en sus firmas por lo que se presume que es un documento apócrifo con el que pretende ostentar la posesión de la edificación.

Por estos hechos, el Agente del Ministerio Público recabó y aportó los datos de prueba necesarios que permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de este sujeto, mandamiento judicial que fue cumplimentado por elementos de este Institución.

Tras su captura y por razones de seguridad, el detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a disposición de la Autoridad Judicial para que determine su situación jurídica.

Como se señaló en el referido comunicado, la Operación “Restitución” es una “iniciativa permanente que tiene como objetivo perseguir los delitos relacionados con la propiedad, sus redes de apoyo criminal y atacar la complicidad de servidores públicos municipales y estatales en estas actividades ilícitas”.

En relación a lo anterior, “la Fiscalía Edoméx ejercitó acción penal en contra de tres notarios, cinco servidores públicos estatales, cuatro municipales y cumplimentó órdenes de aprehensión a 11 objetivos prioritarios integrantes de las organizaciones sociales autodenominadas “”sindicatos”” “”USON””, “”GOPEZ””, “”Unión 300”” y/o “”Los 300””, “”22 de octubre”” y del grupo delictivo “”Los Gastones”” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona oriente de la entidad.

Uno de los detenidos de los que se informó es identificado como Alberto “N”, quien al igual que Jorge “N” formaba parte del primer círculo de alias “El Conejo”, dentro de las estructuras de la organización social con fachada de “sindicato” autodenominada “Organización Unión 300” y/o “Los 300” para llevar a cabo las actividades ilícitas de despojo y contra la propiedad.

El pasado domingo 1 de junio, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra Alberto “N”, investigado por su probable participación en el delito de extorsión en relación a la ocupación ilegal de un inmueble.

Las acciones de la Operación “Restitución” forman parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en sus acciones participan la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), así como del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

