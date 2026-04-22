Detienen a presuntos implicados en secuestro exprés con fines de robo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso contra dos sujetos identificados como Juan Daniel “N” y Cristhian “N”, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Los detenidos habrían privado de la libertad al chofer de una unidad de transporte en el estado de Hidalgo, mismo que fue liberado en el municipio mexiquense de Huehuetoca.

De acuerdo con las indagatorias iniciadas por esta Fiscalía, se estableció que la víctima se encontraba a bordo de un tractocamión acoplado a una caja seca color blanco, mismo que permanecía estacionado en el carril lateral de la autopista México-Querétaro, en la colonia industrial Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, momento en que los investigados y otro sujeto, subieron al vehículo y amenazaron a la víctima con un arma de fuego.

Uno de los implicados tomó el control de la unidad y condujo, mientras que sus cómplices presumiblemente sometieron y privaron de la libertad a la víctima a bordo de la unidad referida.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron alertados de estos hechos, por lo que llevaron a cabo acción operativa que derivó en la liberación de la víctima, así como la detención de Juan Daniel “N” y Cristhian “N”, en la colonia de San Miguel de los Jagueyes, en el municipio de Huehuetoca.

También fue asegurado el tractocamión, un vehículo tipo sedán, color negro y una mochila que en su interior contenía un inhibidor de señal de 10 antenas.

Ambos masculinos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por el delito de secuestro exprés con fines de robo, posteriormente fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Tras analizar los datos recabados y aportados por esta Representación Social, un Juez vinculó a proceso a estos dos sujetos, además, declinó competencia a la Procuraduría del Estado de Hidalgo, por ser hechos registrados en esa entidad.

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un Juez determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

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