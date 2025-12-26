Detienen a presuntos responsables de homicidio

Tres sujetos identificados como Francisco Eduardo “N”, Alejandro “N” y Joel “N”, fueron vinculados a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara ante la Autoridad Judicial su posible participación en el delito de homicidio calificado.
El pasado 2 de diciembre los tres detenidos y un sujeto más, habrían arribado a un establecimiento comercial con razón social “El Soldado”, ubicado en la colonia Bosques de Chicoloapan, en el municipio del mismo nombre, uno de ellos, aparentemente dio la orden de agredir a la víctima que se encontraba al interior, por lo que uno de los sujetos, identificado como “El Toro”, junto con uno de los detenidos ingresaron y sin mediar palabra alguna dispararon contra la víctima, cuyas heridas la privaron de la vida en el lugar; acto seguido los cuatro presuntos intervinientes huyeron del sitio.
Con la orden de aprehensión solicitada ante el Juez, Francisco Eduardo “N”, Alejandro “N” y Joel “N” fueron detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien, tras analizar las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, determinó vincularlos a proceso, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, imponiéndoles prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Sin embargo, a estas personas se les debe de considerar inocentes, hasta que no exista una sentencia en su contra emitida por la Autoridad Judicial.