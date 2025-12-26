Detienen a presuntos responsables de homicidio

Tres sujetos identificados como Francisco Eduardo “N”, Alejandro “N” y Joel “N”, fueron vinculados a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara ante la Autoridad Judicial su posible participación en el delito de homicidio calificado.

Los detenidos habrían agredido a la víctima con armas de fuego, causándole la muerte.

El pasado 2 de diciembre los tres detenidos y un sujeto más, habrían arribado a un establecimiento comercial con razón social “El Soldado”, ubicado en la colonia Bosques de Chicoloapan, en el municipio del mismo nombre, uno de ellos, aparentemente dio la orden de agredir a la víctima que se encontraba al interior, por lo que uno de los sujetos, identificado como “El Toro”, junto con uno de los detenidos ingresaron y sin mediar palabra alguna dispararon contra la víctima, cuyas heridas la privaron de la vida en el lugar; acto seguido los cuatro presuntos intervinientes huyeron del sitio.

Con la orden de aprehensión solicitada ante el Juez, Francisco Eduardo “N”, Alejandro “N” y Joel “N” fueron detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien, tras analizar las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, determinó vincularlos a proceso, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, imponiéndoles prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sin embargo, a estas personas se les debe de considerar inocentes, hasta que no exista una sentencia en su contra emitida por la Autoridad Judicial.

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