Detienen a probable implicado en secuestro 

Por su probable participación en el delito de secuestro agravado, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Andrés “N”.

El hoy investigado habría privado de la libertad a la víctima en el municipio de Villa de Allende.

Según consta en la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el 3 de octubre de 2025, la víctima, un masculino, se encontraba en su domicilio ubicado en la comunidad de San Juan Buena Vista, perteneciente al municipio de Villa de Allende, sitio al que arribaron seis sujetos, entre ellos, el hoy investigado, a bordo de dos vehículos.

Luego de descender de las unidades, amenazaron a la víctima con armas de fuego y lo obligaron a subir a uno de los vehículos en los que llegaron para retirarse del lugar con rumbo desconocido. Al día siguiente, el cuerpo de la víctima fue localizado sin signos vitales en la localidad de Ojo de Agua, Palizada, ubicado en dicho municipio.

Con el avance de las investigaciones de gabinete y en campo, se pudo precisar la posible participación de Andrés “N” en este ilícito, por lo que esta Representación Social solicitó y obtuvo de un Juez una orden de aprehensión en su contra. Una vez detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica.

No obstante, debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Comentarios

comentarios