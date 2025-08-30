Detienen a probable narcomenudista en Chimalhuacán

Resultado de recorridos de vigilancia, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un posible responsable de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Mauricio “N” (Foto: Especial).

Contrarrestar la presencia de sustancias en la entidad es una instrucción que emana de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz; es así que, mientras efectivos desplegaban acciones propias del Mando Unificado Zona Oriente, sobre la calle segunda cerrada de Molino de las Flores, en la colonia Acuitlapilco, observaron a un sujeto que cometía una falta administrativa sobre la vía pública, enseguida, lo abordaron para explicarle el motivo de la intervención.

Luego de que los uniformados se presentaron como miembros de la corporación, llevaron a cabo una inspección y localizaron entre las pertenencias del individuo un tubo de metal, 25 bolsas de plástico que contenían una sustancia sólida granulada con características propias de la droga conocida como cristal, por tal motivo detuvieron a Mauricio “N” de 19 años.

Posteriormente de que el sospechoso conociera los derechos que la ley emana a su favor, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal.

