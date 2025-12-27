Detienen a probable narcomenudista y presunto ladrón de motocicletas en Cuautitlán Izcalli

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en narcomenudeo y robo de motocicletas, luego de una persecución en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Las primeras indagatorias lo señalan como posible responsable del robo de motocicletas. (Foto: SSEM)

La intervención se realizó en el marco del Operativo Langosta, que refuerza la presencia policial en zonas comerciales y de mayor afluencia. Elementos estatales observaron a un sujeto que coincidía con la descripción de un objetivo prioritario, quien al notar su presencia inició una huida, siendo capturado metros adelante sobre la Avenida Chalma, en la colonia Jardines de la Hacienda.

Tras la detención, al individuo identificado como Miguel «N», de 32 años, se le aseguraron pequeñas bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana. Además, se le localizaron seis llaves para diversos tipos de motocicletas y unas pinzas cizalla, comúnmente utilizadas para cortar pernos.

Una persona presente durante la detención reconoció a Miguel «N» como el presunto responsable del robo de una motoneta Italika DS 150 en el estacionamiento de una plaza comercial, hecho ocurrido el pasado 24 de octubre. Esta declaración motivará la ampliación de las averiguaciones.

(Foto: SSEM)

El detenido fue informado de sus derechos legales y, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, donde se determinará su situación jurídica correspondiente.

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