Detienen a probable responsable de robo a transporte público

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, por su probable responsabilidad en el delito de robo en medios de transporte público, hechos registrados en esta demarcación.

El hoy investigado, y otro sujeto, habrían amenazado con un arma de fuego a los pasajeros de un transporte público con el fin de desapoderarlos de sus pertenencias.

Derivado de las primeras averiguaciones realizadas por el Ministerio Público, el 1 de marzo del año en curso, las víctimas viajaban en un vehículo de transporte público, momento en que José Luis “N” en compañía de dos masculinos de identidad desconocida, que también viajan como pasajeros, sacan armas de fuego con las que las amenazan para obligarlos a entregarles sus pertenencias.

En algún momento, un pasajero forcejea con José Luis “N”, por lo que el acompañante del hoy detenido realiza diversas detonaciones con la intención de lesionar a la víctima, pero termina hiriendo al hoy investigado, por lo que ambos sujetos deciden huir del lugar.

Los pasajeros aprovechan los hechos para golpear a José Luis “N”, mientras el conductor continúa la marcha hasta que ve a elementos de la policía municipal a quienes les solicita apoyo para la detención del investigado.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público, inició la investigación correspondiente y ratificó la detención de José Luis “N”, por su probable responsabilidad en el delito de robo en medios de transporte público de pasajeros y en su ejecución se utilice la violencia.

El investigado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, y quedó a disposición de un Órgano Judicial, quien determinará su situación jurídica. A José Luis “N” se le debe considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

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