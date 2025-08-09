Detienen a probable responsable de robo de vehículo con violencia

Trabajos de investigación de gabinete y campo, posibilitaron a personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con efectivos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y de la Policía Local, detener a un probable responsable de robo de vehículo con violencia.

Edgardo “N” (Foto: Especial).

Luego de obtener una orden de aprehensión y la ordenanza judicial respectiva, el personal de las tres corporaciones se trasladó a un domicilio ubicado en la comunidad de Capultitlán, municipio de Toluca, donde detuvieron a Edgardo “N” de 30 años, quien se encuentra relacionado en una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia.

También, se detuvo a Jesús “N” y Gilberto “N” de 48 y 33 años, respectivamente, a quienes se les aseguraron varias bolsas con una sustancia psicoactiva de color blanco de un gramo cada una, también bolsas con un peso aproximado de seis gramos cada una.

Jesús “N” y Gilberto “N” (Foto: Especial).

Por los hechos, el primer detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, junto con las dos unidades motoras aseguradas, donde se definirá su situación jurídica; en tanto, los otros dos sujetos fueron trasladados con los estupefacientes ante la Fiscalía General de la República, por posibles delitos contra la salud.

Comentarios

comentarios