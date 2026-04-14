Detienen a probable responsable de robo 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Luis y/o Edgar “N”, quien es investigado por su probable intervención en el delito de robo con la agravante de causar la muerte de un hombre, en Coacalco.

El detenido habría despojado a la víctima de su vehículo y le disparó con un arma de fuego, lo que derivó en que perdiera la vida.

Los hechos se registraron el pasado 6 de marzo cuando la víctima conducía su vehículo tipo Jetta, y al encontrarse en la colonia Los Olivos, en el municipio referido, fue interceptado por tres tripulantes de una unidad de alta gama, tipo Mini Cooper.

De ese vehículo descendió un masculino y el ahora detenido, quien portaba un arma de fuego, con la cual habría amenazado a la víctima, le ordenó que descendiera de su automotor y después por la fuerza lo bajaron, para luego presumiblemente dispararle con el arma de fuego, ocasionándole la muerte.

Tras haber privado de la vida a esta persona, el investigado y su cómplice abordaron la unidad Jetta, propiedad de la víctima, en la que huyeron del lugar. En tanto que un tercer individuo condujo el vehículo de alta gama.

Por los hechos referidos la Fiscalía General de Justicia mexiquense inició la indagatoria correspondiente y con el avance en la misma fue posible establecer la probable intervención de Luis y/o Edgar “N”, en los hechos, por lo que fue solicitada orden de aprehensión en su contra; mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica, sin embargo, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

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