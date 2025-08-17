Detienen a probables implicados en agresión al interior de inmueble en Zumpango

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N”, relacionados con una agresión al interior de un inmueble ubicado en este municipio, donde una menor de edad resultó lesionada.

Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N” (Foto: Especial).

Los hechos se registraron el pasado 14 de agosto cuando los ahora detenidos y otro individuo ingresaron a un inmueble ubicado en la colonia Nuevos Paseos de San Juan en el municipio de Zumpango, donde habrían realizado detonaciones de arma de fuego, de las cuales una menor de edad resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona, donde recibe atención médica.

De los actos de investigación realizados hasta el momento y con base en información aportada por testigos se trata de posible robo, no obstante, también se cuenta con información de que el lugar podría estar relacionado con la venta de narcóticos, por ello esta Institución continúa con la indagaría para robustecer las hipótesis.

Cabe mencionar que, como parte de los actos de investigación realizados en torno a este tema, Policías de Investigación detuvieron a Hugo Edgar “N” de 39 años y Rodolfo “N” de 43 años, en la calle Paseo Francia del fraccionamiento referido.

Al momento de ser detenidos tenían en su poder envoltorios con narcóticos y un arma de fuego, por lo que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público por delito flagrante.

En tanto que el Representante Social se encuentra integrando el expediente de investigación por la agresión en la que la menor de edad resultó lesionada y con ello ejecutar acción penal en contra de los probables implicados.

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

