Detienen a probables implicados en homicidio calificado ocurrido en Chicoloapan

José Rafael “N” y María “N”, fueron vinculados a proceso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable intervención en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de cuatro víctimas.

Habrían intervenido en una agresión en agravio de cuatro transportistas, dos de los cuales fallecieron.

Los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron determinantes para que un Juez iniciara proceso legal contra estas dos personas, además estableció plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Indagatorias de la Fiscalía Edoméx precisaron que el día 31 de agosto de 2024, las cuatro víctimas se encontraban en las oficinas de una base de transporte tipo mototaxi, ubicadas en la colonia Hacienda Los Reyes, en el municipio de Chicoloapan, lugar al que arribaron los ahora detenidos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la investigación, María “N” le habría entregado un arma larga a este individuo, quien la habría detonado en contra de las personas que se encontraban en el lugar. Resultado de la agresión, dos hombres perdieron la vida.

Como resultado de la investigación iniciada por los hechos fue posible identificar a los probables implicados, contra quienes fue solicitada librar orden de aprehensión en su contra; mandamiento judicial que fue otorgado por la Autoridad Judicial y cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un Juez, quien inició proceso legal en su contra, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Comentarios

comentarios