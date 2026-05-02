Detienen a probables implicados en homicidio de un masculino en Tepetlaoxtoc

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Luis Armando “N”, alias «El Salinas», Christian “N”, Nicolás Alejandro “N” e Iván “N”, quienes son investigados por su probable participación en el delito de homicidio de un masculino en el municipio de Tepetlaoxtoc.

Estos sujetos fueron detenidos, luego de que el pasado 23 de abril agredieron con disparos de arma de fuego a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense.

Estos sujetos fueron detenidos el pasado 23 de abril, luego de que elementos de la Policía de Investigación de esta Fiscalía que se encontraban realizando acciones operativas y de investigación para el esclarecimiento de diversos homicidios en el municipio de Texcoco, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por estos sujetos.

Por estos hechos se logró la detención de 10 masculinos y una femenina; entre ellos, dos menores de edad, a quienes, al realizarles una revisión, les fueron asegurados narcóticos, por lo que fueron puestos a disposición por los delitos flagrantes de homicidio en grado de tentativa y delitos contra la salud, en tanto que los adolescentes fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, para resolver su situación jurídica.

Con el avance en las pesquisas fue posible determinar que Luis Armando “N”, alias «El Salinas», Christian “N”, Nicolás Alejandro “N” e Iván “N” podrían estar relacionados con una investigación por el delito de homicidio en agravio de un masculino, de 23 años de edad, quien fue hallado en un pastizal ubicado en Carretera Texcoco-Calpulalpan, en el poblado de San Andrés de las Peras, perteneciente al municipio de Tepetlaoxtoc el pasado 16 de abril.

Los detenidos deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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