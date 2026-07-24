Detienen a probables responsables de robo 

La coordinación interinstitucional entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la capital del país, permitió la recuperación de un vehículo y la detención de dos probables responsables del hecho.

El pasado 20 de julio en la colonia Emiliano Zapata, municipio de La Paz, se hurtó una camioneta de color blanco, hecho que se reportó mediante una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que motivó el análisis de las cámaras de videovigilancia, mismas que determinaron la huida de los posibles responsables sobre la autopista México-Puebla.

Con los datos aportados, se informó a elementos en campo de ambas corporaciones, lográndose observar una unidad de características similares ingresar al perímetro de la colonia Ejidal Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México; momentos después, se le marcó el alto a los tripulantes.

Tras solicitar información sobre el vehículo y corroborar que se trataba de la unidad reportada, se detuvo a Ian “N” y Miguel “N”, de 18 y 36 años respectivamente, a quienes se les hizo saber el motivo de su detención con base en la sospecha objetiva razonada de robo de vehículo, para posteriormente ser trasladados y presentados ante la autoridad competente donde se determinará su situación jurídica.

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