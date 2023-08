Detienen a regidor y vecinos de Toluca ante oposición a instalación de parquímetros virtuales

Ese medio día fue detenido el decimo regidor de la ciudad de Toluca, Mario Cardozo junto con dos ciudadanos, vecinos de la Colonia Francisco Murguía y trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por pintar de negro las líneas que marcaban los cajones de los parquímetros virtuales en la calle de Ramón Corona.

(Foto: Manuel Luna).

De acuerdo con Alejandro Fernández, vocero de los vecinos inconformes por la instalación de parquímetros virtuales en diversas calles de la capital Mexiquense, detalló que mientras realizaban una pinta de líneas en la Calle de la Colonia Francisco Murguía para manifestar nuevamente su desacuerdo de este programa, policías municipales de la ciudad de Toluca, sin orden de aprehensión, detuvieron a los ciudadanos y al regidor, por lo que tomaron la decisión de bloquear la calle de Morelos, una de las principales avenidas que cruza la capital del estado, para exigir si liberación sin cargo alguno.

Afirmó que todos los ciudadanos son afectados con este programa, incluso las personas que usan la aplicación de parquímetros.

Los vecinos inconformes de la instalación de Parquímetros se trasladaron a las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al rededor de las 2:30 de la tarde, tras afirmar que iban a ser agredidos con gas lacrimógeno y pipas de agua. Mantienen el bloqueo ahora en Calle Morelos intersección con Mariano Escobedo, frente a las oficinas centrales de la FGJEM.

Hasta esa hora, aún desconocían los vecinos la situación legal de los detenidos.

«No sabemos, en este momento, por eso estamos ejerciendo esa presión y si no nos dan respuesta, si no nos dicen que están liberados de inmediato si encargo alguno, estaremos cerrando otras calles de la ciudad de Toluca, estaremos convocando a más ciudadanos porque todos somos afectados, no somos solamente nosotros, cualquier persona que tiene un vehículo y que tenga la necesidad de estacionarse en algún lugar».

Esta, no es la primera vez que se presentan los desacuerdos con las autoridades policiales, y según la versión de los vecinos, los servidores públicos acuan de manera arbitraria arrebatando las placas de los vehículos a consecuencia de las fallas de la app.

-«Eso no lo podemos permitir, ya no podemos permitir confrontaciones con los oficiales, los oficiales son servidores públicos que están para atendernos y para ayudarnos, y por supuesto para auxiliarnos en situaciones de seguridad, o para realizar algún orden vial más no para amedrentarnos o ser una herramienta de recaudación»

-«Además es una irregularidad que sean uniformados del ayuntamiento, trabajando con una empresa privada».

-«Es que además el tema es que ni siquiera se identifican los oficiales viales».

Finalmente, los vecinos avisan de que los policías o las autoridades, se niegan a identificarse cuando hay una observación a los ciudadanos.

