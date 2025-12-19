Detienen a seis probables narcomenudistas en Ecatepec

Tras patrullajes terrestres de prevención del delito, elementos del Sector 9 y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a seis personas por probable posesión de armas y dosis de diversos estupefacientes, por lo que fueron presentadas ante el Ministerio Público.

Estaban en posesión de armas y diversas dosis de estupefacientes.

Los efectivos policiacos realizaban patrullajes de vigilancia cuando ubicaron un vehículo Nissan tipo Sentra, donde viajaban seis personas, que llegó a un inmueble, y detectaron lo que al parecer eran armas, por lo que les marcaron el alto.

Al realizar una revisión preventiva, confirmaron que portaban objetos con características de armas largas, un artefacto tipo pistola con un mango de plástico con cinta negra, una pistola tipo fusil de plástico de color negro, una pistola tipo fusil de color plateada, además de seis cartuchos útiles, por lo que los sujetos fueron neutralizados.

Adicionalmente, afuera del inmueble detuvieron a otro masculino y dos mujeres, quienes portaban siete envoltorios de plástico transparente que en su interior contenía hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, 16 envoltorios de plástico con sustancia sólida cristalina, dos piezas sólidas cristalinas de aproximadamente 5cm x 5cm y una báscula gramera.

Por estos hechos fueron detenidos Juan Manuel “N”, Miguel Ángel “N”, Gregorio “N”, Mauricio “N”, Rafael “N”, Sherlyn “N” y Yulisa “N”, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud y portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

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