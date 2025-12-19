Detienen a siete hombres por robo de maquinaria y posible narcomenudeo en Tianguistenco

Una acción conjunta entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales resultó en la detención de siete hombres, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos, maquinaria y autopartes, en Santiago Tianguistenco.

La intervención se realizó durante la implementación del Operativo Coordinación Estado-Municipio (CEM), luego de recibir un reporte sobre personas manipulando una retroexcavadora y una camioneta en el Libramiento Ahuatenco, delegación San Bartolo. Al arribar a un paraje conocido como Las Cruces, en una zona boscosa con salida hacia Mumana.

Los elementos observaron a los sospechosos que intentaron huir, acción que fue impedida mediante procedimientos tácticos. (Foto: SSEM)

Durante la inspección, se identificó que los números de identificación vehicular de la maquinaria estaban alterados. En una unidad Acura color café, se localizaron 43 bolsas de plástico con hierba verde y seca con características propias a la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como José «N», de 44 años; Brandon «N», de 22; Edgar «N», de 47; Isaac «N», de 33; Marcelo «N», de 39; Luis «N», de 43; y Alejandro «N», de 38 años de edad. Tras ser informados de sus derechos legales, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las primeras investigaciones señalan que los aprehendidos podrían pertenecer a una banda delictiva dedicada al robo de vehículos, maquinaria y autopartes, por lo que las indagatorias continuarán para establecer su posible participación en otros ilícitos.

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