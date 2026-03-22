Detienen a siete personas en La Paz por su probable participación en doble homicidio

Cuatro hombres y tres mujeres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su probable participación en un doble homicidio ocurrido el 13 de marzo en el municipio de La Paz.

El análisis videográfico permitió identificar varios vehículos utilizados en el evento. (Foto: SSEM)

Mediante una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la entidad tuvo conocimiento sobre el ataque con disparos en la vía pública en contra de dos personas, en el que perdieron la vida una mujer y un menor de edad en la colonia Tecamachalco.

El análisis de las cámaras aledañas al lugar de los hechos permitió a los elementos de inteligencia de ambas corporaciones determinar que una motocicleta y un mototaxi participaron en el evento. Con los detalles y las investigaciones de campo, se logró identificar la zona de confort de uno de los vehículos utilizados, implementando un cerco virtual en tiempo real, donde se detuvo a Daniel “N” e Isis “N” , quienes viajaban en una de las unidades del reporte.

Derivado de las primeras indagatorias, se obtuvo una segunda ubicación donde elementos de la SSEM y de la FGJEM acudieron y detuvieron a Agustín “N”, José “N” y Juan “N” , así como a Yesenia “N” e Iris “N” , asegurando además tres motocicletas y 40 dosis de la droga conocida como cristal.

Los detenidos, los indicios y los vehículos fueron presentados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica.

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