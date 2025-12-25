Detienen a sujeto con orden de aprehensión por homicidio

Durante labores de vigilancia en la colonia México policías de la Unidad de Investigación del Delito y del sector 7 “Pantitlán” de Nezahualcóyotl, lograron la detención de Edgar Rogelio N., de 49 años, alias «El Cano», quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Se presume que Edgar Rogelio N. forma parte de una célula delictiva dedicada a actividades ilícitas en la zona.

La detención se efectuó, cuando los oficiales observaron a un sujeto que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva. Tras esta conducta, se procedió a verificar sus datos en el Centro de Mando C4, donde se confirmó que tenía una orden de aprehensión vigente en el sistema Plataforma México.

Siguiendo los protocolos establecidos, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Homicidios para dar cumplimiento al mandamiento judicial y continuar con el proceso legal correspondiente.

Se presume que Edgar Rogelio N. forma parte de una célula delictiva dedicada a actividades ilícitas en la zona.

Comentarios

comentarios