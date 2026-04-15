Detienen a sujeto por homicidio

Un individuo identificado como José David “N” fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su posible participación en el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre del 2025 en el municipio de Nopaltepec.

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por esta Representación Social, el 27 de noviembre de 2025, la víctima se encontraba en un autolavado en la colonia Vicente Guerrero, en Nopaltepec, lugar al que arriba el hoy investigado y otros sujetos, quienes comienzan a agredirla físicamente.

En algún momento, uno de los agresores habría sacado un arma de fuego, con la que José David “N”, presuntamente, habría disparado en contra de la víctima causándole la muerte para después huir del lugar.

Una vez que la Fiscalía mexiquense tuvo conocimiento de este hecho, inició la investigación que permitió identificar a José David “N” como uno de los posibles partícipes por lo que solicitó la orden de aprehensión en su contra. Una vez detenido fue ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de la Autoridad Judicial.

Con las pruebas ofrecidas por el Agente del Ministerio Público, una Autoridad Judicial determinó vincularlo a proceso, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Por tal razón le impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Sin embargo, al detenido se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

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