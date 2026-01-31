Detienen a sujeto por secuestro en Lerma

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación ‘a proceso en contra de un individuo identificado como José Alberto “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro con agravante de causar la muerte a la víctima.

La víctima fue localizada sin vida un día después de haberse perpetrado el secuestro.

El pasado 24 de julio de 2025, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la comunidad de San Pedro Tultepec, en Lerma, por lo que al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación a través de la cual se pudo establecer que, un día antes, el 23 de julio, la víctima caminaba en las calles de la citada comunidad cuando fue alcanzado por José Alberto “N” alias “El Serrucho” y otro sujeto ya identificado , quienes viajaban a bordo de un vehículo sedán.

Alberto “N” alias “El Serrucho”, desciende del vehículo y amenaza a la víctima con un arma de fuego exigiéndole el pago de una cantidad de dinero, para después, con ayuda de su acompañante, obligar a la víctima a subir a la unidad en la que llegaron y huir a otro sitio en donde supuestamente la privaron de la vida para después abandonar su cuerpo.

Al continuar con las investigaciones correspondientes, el Agente del Ministerio Público recabó más información que le permitió conocer la identidad de los presuntos responsables y su posible ubicación, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada, permitiendo así la detención de José Alberto “N” en la colonia Gustavo Baz Prada, de Nezahualcóyotl, en el Estado de México e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma.

El Órgano Jurisdiccional luego de conocer los elementos de prueba presentados por la Fiscalía mexiquense, determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de José Alberto “N” alias “El Serrucho”, por su presunta participación en el delito de secuestro con modificativa de haber causado la muerte a la víctima; prevaleciendo la medida cautelar de prisión preventiva y tres meses para el cierre de investigación complementaria.

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