Detienen a sujetos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego

Derivado de las acciones operativas implementadas a través de los grupos de coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos hombres por su probable implicación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Incautan 14 dosis de aparente cristal y una escopeta.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Cruz, donde efectivos estatales realizaron una intervención tras recibir información sobre la presencia de personas posiblemente relacionadas con actividades ilícitas.

Al arribar al sitio, los oficiales detectaron a dos masculinos, a quienes, conforme a protocolo de actuación, les realizaron una inspección preventiva, en la que localizaron 14 bolsas herméticas que contenían una sustancia cristalina con características propias de la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros.

Por lo anterior, fueron detenidos José “N” de 38 años y Bernardo “N” de 29 años, a quienes después de hacerles saber los derechos que la ley confiere, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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