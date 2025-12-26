Detienen a sujetos por despojo

Tres personas fueron vinculadas a proceso, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció su probable intervención en el hecho delictivo de despojo, ilícito registrado el pasado 19 de diciembre en el municipio de Valle de Chalco.

Fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que habrían despojado de un inmueble a uno de sus familiares.

Se trata de Edwin “N”, Iván “N” y Marilyn “N”, quienes habrían despojado de un inmueble a uno de sus familiares. De acuerdo con los hechos, el pasado 19 de diciembre la víctima arribó a su domicilio ubicado en la colonia Real de San Martín, del municipio referido y momentos después, de forma violenta, los ahora detenidos ingresaron al lugar, lo sometieron y sacaron para presumiblemente apoderarse de la casa habitación.

La víctima solicitó la presencia de elementos de Seguridad Pública que arribaron al lugar y llevaron a cabo la detención de estas tres personas, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego y un objeto punzocortante, por lo que fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, para que fuera iniciada una investigación en su contra por el delito de despojo.

Estas tres personas posteriormente fueron puestas a disposición de un Juez del Distrito Judicial de Chalco, quien decretó la legalidad de su detención y luego de revisar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, determinó vincularlos a proceso, con plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de presentación periódica al Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA).

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

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